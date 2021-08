Brucia la Divina: in fiamme la montagna sopra Positano La denuncia dell'Ente Parco: "Incendio doloso. Criminali senza scrupoli"

Non c'è tregua per il Salernitano. Ancora fuoco e fiamme nei comuni della provicia, a bruciare questa volta è la Divina. Un nuovo incendio ha colpito la Costiera Amalfitana, in fiamme la montagna sopra Positano. Un nuovo rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio. L’allarme è stato lanciato dai volontari del Parco Regionale dei Monti Lattari che, via social, hanno pubblicato le drammatiche immagini della zona tra Montepertuso e Nocelle.

"Un incendio doloso ci tiene con il fiato sospeso. - denunciano dall'Ente - Le fiamme sono state appiccate nel tardo pomeriggio quando attivare il soccorso aereo è più difficile. L’incendio sarà monitorato tutta la notte dalla protezione civile sperando che non si alzi il vento da mare che potrebbe alimentare le fiamme. I canadair alle prime luci dell’alba raggiungeranno la zona interessata. Stavolta i piromani hanno “saputo scegliere “ anche quando era meglio che le fiamme si propagassero, al tramonto quando il soccorso aereo non può intervenire. Criminali senza scrupoli che ci auguriamo vengano scoperti e smascherati il prima possibile".