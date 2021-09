Rubano alcolici da un centro didattico: arrestati dai carabinieri Beccati dai militari un 35enne e una 36enne

Questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, un 35enne ed una donna di 37 anni, entrambi residenti ad Eboli. I due sono stati sorpresi dai militari mentre stavano portando via bevande ed alcolici dal centro didattico “antica fornace” di Eboli. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario e i due sono attualmente ai domiciliari.