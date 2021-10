Camion a fuoco: chiuso lo svincolo autostradale a Contursi Sul posto i vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo per l'incendio che ha coinvolto un camion autoarticolato che era in transito nei pressi dello svincolo di Contursi Terme. Per motivi di sicurezza chiuso temporaneamente in entrambi i sensi di marcia lo svincolo autostradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.