Scafati, vendeva illegalmente tartarughe protette: denunciato 33enne Nel baule della sua autovettura sono stati scoperti 12 giovani esemplari

Vendeva illegalmente tartarughe protette: nei guai un 33ene di Scafati. In azione i militari del Nucleo Carabinieri CITES Salerno e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale di Salerno, coadiuvati dall’associazione “Agriambiente Onlus” di Napoli.

Attraverso alcune verifiche on line, i militari hanno scoperto che l’uomo proponeva in vendita giovani esemplari di tartaruga “Testudo Hermanni Hermanni” senza la necessaria documentazione/certificazione autorizzativa prevista per tutte le specie animali e vegetali in pericolo di estinzione. È quindi scattato un controllo a sorpresa e nel corso della perquisizione sono state scoperte nel baule dell’ autovettura dell’uomo 12 esemplari di tartaruga per un valore commerciale stimato di circa 1.500 euro.

I militari hanno quindi sequestrato gli esemplari e denunciato il 33enne. Le tartarughe sono state poi stati trasferite presso una struttura idonea situata nel comune di Monte Miletto alla quale sono state affidate.