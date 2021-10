Paura ad Ascea: in fiamme una mansarda Ingenti i danni ma, fortunatamente, non si registrano feriti

Paura, nella serata di ieri, ad Ascea Maria un incendio è divampato all’interno di una mansarda situata in Viale Esperia. Le fiamme hanno invaso il locale e un'alta colonna di fumo nera era visibile a centinaia di metri di distanza. Il fuoco ha distrutto la pare alta dell'abitazione. Ingenti i danni ma, fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Vallo della Lucania che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo. Si indaga sulle cause dell'incendio.