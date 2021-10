Dramma sfiorato a Contursi Terme, scontro tra due auto: una si ribalta Tre feriti condotti in ospedale

Dramma sfiorato, questa mattina, a Contursi Terme. Per cause ancora in corso di accertamento due automobili si sono scontrate nella zona industriale in località Tufaro. L'impatto è stato violento, tanto che una delle due vetture si è ribaltata.

E' di tre feriti il bilancio del sinistro. Tutti condotti in ospedali dalle ambulanze del 118, nessuno, però, risulta in gravi condizioni. Ad allertare i soccorsi, le guardie zoofile ambientali che hanno assistito i feriti. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la zona. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.