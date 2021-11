Morte sul lavoro, indagato per omicidio colposo il proprietario di casa Un atto dovuto in vista dell'autopsia e del proseguire delle indagini

E' indagato per omicidio colposo il 33enne proprietario dell'abitazione di Bellizzi dove nella mattinata di ieri è morto il manovale Giovanni Colangelo, 57enne di Montecorvino Rovella, precipitando da una tettoia mentre stava controllando la canna fumaria di una stufa. L'ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano, il nono dall'inizio dell'anno.

Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia sul lavoratore e di un'imputazione provvisoria in virtù della necessità da parte degli inquirenti di effettuare accertamenti tecnici su quanto accaduto nella casa di via Olmo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto.

Giovanni Colangelo, che di mestiere faceva l'installatore di caldaie, era in pensione e pare stesse lavorando a nero.

La sua salma si trova nell'obitorio dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno in attesa dell'esame autoptico, da un primo esame esterno pare che fatale per lui sia stato il colpo alla testa. Il 57enne non indossava il casco protettivo.