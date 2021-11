Smaltimento illecito di rifiuti: sequestrato un frantoio a Contursi Terme Carabinieri in azione in località “Brianzese”: multato e denunciato l'autore

Controlli ambientali in provincia di Saerno. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, in località “Brianzese” nel Comune di Contursi Terme, hanno sequestrato un frantoio oleario.

Nel corso dei controlli, in cui è stato impiegato anche il liquido tracciante, è stato accertato che l’azienda raccoglieva i reflui oleari in una vasca interrata che non risultava essere a tenuta. Era infatti dotata di fori attraverso i quali smaltire i reflui di lavorazione che così defluivano in un pozzetto sottostante, a sua volta collegato alla rete di raccolta delle acque piovane con consequenziale inquinamento della falda.

Dagli successivi accertamenti è emersa anche l’assenza della documentazione prescritta, ovvero del quaderno di molitura e del registro di utilizzazione agronomica per gli effluenti derivanti dalla frangitura delle olive. I militari hanno quindi provveduto a sequestrare l’opificio ed a multare e deferire l’autore per il reato di smaltimento illecito di rifiuti.