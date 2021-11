Cava de' Tirreni: trovato morto in casa inglese di 61 anni Forse stroncato da un malore

Non si avevano sue notizie da 15 giorni, dei conoscenti hanno lanciato l'allarme, ma la porta dell'appartamento era chiusa con le chiavi nella toppa. Così i vigili del fuoco intervenuti in una palazzina di Cava de' Tirreni hanno trovato il cadavere di un 61enne, di nazionalità inglese, in stato di putrefazione. Sul caso dovrà fare chiarezza la polizia. Si ipotizza un malore o un gesto estremo. L'uomo era depresso dopo la recente morte della madre.