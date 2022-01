Incidente stradale, auto contro albero: muore un 63enne di Giffoni Valle Piana Inutili i soccorsi, troppo violento l'impatto

Ancora sangue sulle strade del salernitano. A perdere la vita nel pomeriggio di oggi un 63enne. L'uomo, originario del comune di Giffoni Valle Piana, è morto in seguito ad un grave incidente stradale, verificatosi tra Eboli e Campagna. Il 63enne era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un albero con violenza. Troppo gravi le ferite riportate nel forte impatto, per il 63enne non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Inutili anche i soccorsi del personale del 118 intervenuto sul posto. I sanitari hanno solo potuto confermare il decesso del malcapitato. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal comandante Emanuele Tanzilli. I militari hanno effettuato i rilievi sul posto per stabilire la dinamica del tragico incidente mortale. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, anche che l'uomo possa essere stato colto da un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto.