Maxi frode sui prodotti petroliferi, la Finanza arresta latitante 44enne L'uomo ha provato a sfuggire alla cattura lanciandosi dal balcone: ferito, è stato ricoverato

La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un latitante, pluripregiudicato, ricercato dal 2017. Si tratta di un uomo di 44 anni originario di Pagani, amministratore di numerose società operanti nel settore del commercio dei prodotti petroliferi e coinvolto in un'indagine in materia di frodi fiscali connesse al contrabbando internazionale di oli minerali, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni.

Dai riscontri investigativi il tribunale di Nocera lo aveva indicato come esponente di un'associazione criminale radicata nell'agro nocerino sarnese e con ramificazioni anche in altri Paesi europei. Contestati reati transnazionali a carico di 59 indagati per una frode di oltre 127 milioni di euro nei confronti dell'Erario.

Le fiamme gialle della compagnia di Scafati sono sulle sue tracce da novembre dello scorso anno: pedinamenti, intercettazioni e acquisizione dei filmati di telecamere di sorveglianza, oltre all'incrocio delle celle telefoniche. Attività che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del latitante, che è stato catturato a Pagani.

L'uomo, alla vista dei finanzieri, ha provato a fuggire lanciandosi dal balcone al primo piano della palazzina in cui si era nascosto. Un tentativo che gli è costato anche un infortunio: a soccorrerlo per primi sono stati proprio i militari. Il 44enne è stato poi ricoverato in ospedale.