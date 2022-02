Incidente stradale a Cava de' Tirreni: muore un 35enne agente di polizia La tragedia nella frazione Santa Lucia, in via Arti e Mestieri

Ancora una tragedia sulle strade del salernitano, questa mattina intorno alle sette si è verificato un grave incidente stradale in via Arti e Mestieri, nella frazione Santa Lucia del comune metelliano. Si tratta della strada interna che porta a Nocera Superiore. Per cause ancora non chiare un 35enne, agente di polizia, ha perso la vita. La vittima era in sella ad una moto. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto che non gli hanno lasciato scampo.

Inutile ogni tentativo di rianimare il giovane da parte dei volontari della Croce Rossa intervenuti sul luogo del sinistro con un'ambulanza. Per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una tragedia che ha scosso la comunità metelliana, un amaro risveglio che ha gettato un velo di dolore sulla cittadina. L'agente era in servizio proprio a Cava de' Tirreni.