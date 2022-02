Sorpreso con una pistola tra le strade della movida di Cava: arrestato 47enne L'attività è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Nocera Inferiore

I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore hanno arrestato un 47enne di Cava de' Tirreni, già noto alle forze di polizia, poiché trovato in possesso di una pistola clandestina con matricola non rilevabile, completa di munizionamento e idonea allo sparo. L’operazione è stata compiuta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, che dopo la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sono stati intensificati, anche per aumentare le condizioni di sicurezza nelle aree e nei giorni della settimana maggiormente interessati dal fenomeno della movida. L'uomo è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto in una zona del centro. È stato, poi, bloccato in via Roma e sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di ritrovare il materiale sequestrato. Sono in corso approfondimenti investigativi finalizzati a chiarire i motivi della presenza dell’uomo sul luogo dell’arresto. Ulteriori accertamenti saranno effettuati sull’arma, al fine di verificarne la provenienza e verificare se sia stata utilizzata per altre azioni delittuose.