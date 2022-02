Cade in un burrone, tragedia ad Ascea La vittima è un anziano di 87 anni di Mandia

Tragedia ieri mattina a Mandia, frazione di Ascea, dove un 87enne del posto è precipitato in un burrone ed è deceduto. L'uomo era uscito di casa per andare a fare legna. La vittima, dopo aver raccolto la legna su un carriola elettrica, è precipitato per diversi metri in un burrone, riportando gravi ferite nell'impatto.

A dare l'allarme è stata la moglie, poco distante dal luogo dell'incidente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Vallo, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio.

L’anziano è stato recuperato e trasportato subito all’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Troppo gravi però le ferite riportate e l'87enne è, quindi, deceduto.