Eboli, microcriminalità: il sindaco chiede incontro urgente con il prefetto "Più forze dell'ordine sul territorio"

Grande preoccupazione dell’amministrazione comunale di Eboli per l’escalation di episodi di microcriminalità in città.

Il sindaco Mario Conte, già intervenuto presso la Prefettura e le Forze dell’Ordine nei mesi scorsi, chiederà nuovamente al Prefetto di Salerno Francesco Russo un incontro urgente e la convocazione di un nuovo tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Verrà presentata una dettagliata relazione sugli episodi verificatisi nel territorio comunale negli ultimi mesi, a supporto della richiesta di interventi urgenti e non più differibili.

Alla relazione si allegherà anche la petizione dei cittadini delle zone periferiche che chiedono un rafforzamento delle Forze dell’Ordine, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 21.12.2021 con la quale si chiede di incrementare l’organico delle forze dell’Ordine, porre in essere sul territorio comunale il progetto “Operazione Strade sicure”, di avviare pattugliamenti interforze soprattutto in litoranea, di chiedere al Ministero dell’Interno di istituire un distaccamento del reparto prevenzione crimine per la zona a sud di Salerno la cui sede il Comune offre già in disponibilità.