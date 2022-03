Eboli, incidente sulla provinciale: gravissimo 32enne Il giovane volontario ferito alla schiena e alla testa. E' ricoverato a Nocera Inferiore

Drammatico incidente stradale a Eboli, in località Santa Cecilia. Un 32enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E' rimasto coinvolto in uno scontro in località Cornito sulla strada provinciale 30. Un violento frontale tra due auto, ancora da ricostruire le cause di quanto accaduto. Il 32enne, volontario delle croci private, avrebbe riportato ferite importanti alla testa e alla schiena.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi, dovranno ora ricostruire la dinamica di quanto successo e risalire ad eventuali responsabilità.