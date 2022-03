Pontecagnano, uccide la sua ex nel salone di bellezza: caccia all'uomo Tragedia, questa mattina, in via Tevere. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Si indaga

Tragedia questa mattina a Pontecagnano Faiano. Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa dal suo ex fidanzato, mentre era a lavoro in un salone di parrucchiere, in via Tevere. L'uomo, secondo alcune testimonianze, da tempo infastidiva la donna non rassegnandosi alla fine della loro relazione.

In mattinata sarebbe entrato all'interno del negozio armato di pistola e avrebbe esploso diversi colpi contro la giovane, uccidendola a sangue freddo. Dopo l'omicidio ha fatto perdere le sue tracce.

Anna è stata raggiunta da un colpo alla testa. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita. Sul posto, i sanitari della Croce Bianca. Rilievi in corso da parte dei carabinieri, della scientifica e del medico legale Marina D'Aniello.

"Io gli ho detto 'Alfredo, esci fuori' - racconta ai cronisti una testimone dell'omicidio, che lavorava con la vittima - ma lui mi ha risposto 'Le devo dire una sola cosa'. Era vestito tutto di nero, tuta, giubbino e scarpe, e aveva un trolley. Io avevo paura e anche Anna aveva paura. Anche lei gli ha detto 'Esci fuori, vengo io fuori'. Era venuto gia' due o tre volte nelle scorse settimane, ma era sempre stato calmo, non come stamattina". "Parlava calmo senza fare questioni allora - prosegue la donna - ma Anna aveva paura, viveva con la paura gia' da mesi, da luglio. Lui non aveva mai accettato la separazione, era convinto che Anna fosse solo sua. In passato lo abbiamo cacciato fuori, ma oggi c'erano clienti".

Il ferito, un proiettile lo ha raggiunto alla spalla, secondo quanto lei riferisce, è Alessandro Caccavale, ora in ospedale, e la testimone precisa: "Era solo un amico. Si era trovato a passare per un saluto".

Indagini a tutto campo per rintracciare l'assassino, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area a bassa quota. Rabbia e dolore per l'ennesimo femminicidio. Straziante il dolore di familiari e amici di Anna. Sotto choc per chi si trovava all’interno del salone nel quale è stata uccisa la 30enne.

Il sindaco della città, Giuseppe Lanzara, ha affidato ai social il suo messaggio di dolore: "Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La Città intera si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma".

Ad unirsi al dolore della famiglia anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: "Questa mattina una giovane donna è stata uccisa. Anche la nostra comunità salernitana si associa al dolore per questo ennesimo femminicidio. Siamo vicini alla famiglia e a quanti hanno conosciuto e amato questa ragazza la cui vita è stata stroncata nel fiore degli anni. Non è possibile che ancora si verifichino episodi del genere di tale ferocia e barbarie".