Il femminicidio di Pontecagnano: arrestato l'uomo sospettato del delitto E' stato intercettato dalla polizia stradale nei pressi dell'area di servizio "Salerno Ovest"

E' stato arrestato dagli agenti della polizia stradale Alfredo Erra, l'uomo sospettato di aver ucciso la ex fidanzata Anna Borsa.

L'indagato è stato intercettato nei pressi dell'area di servizio autostradale di Salerno Ovest, nel territorio di San Mango Piemonte. Si è dunque conclusa dopo poche ore l'imponente caccia all'uomo partita dopo il femminicidio della 30enne di Pontecagnano Faiano.

La giovane è stata giustiziata mentre stava lavorando nell'attività di coiffeur, dove il killer è entrato in azione intorno alle 9 di questa mattina. Un vero e proprio agguato, culminato con la morte di Anna e il ferimento di un'altra persona.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Pontecagnano Faiano, pronta a ricordare Anna con una fiaccolata. Il sindaco Giuseppe Lanzara, invece, ha già annunciato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi di Carnevale.

Un dolore impossibile da raccontare quello dei familiari: in tarda mattinata Anna, entrata nel negozio per quella che doveva essere una normale giornata di lavoro, è uscita invece in una bara. Colpita a morte da chi invece aveva detto di amarla.

QUI IL SERVIZIO CON LE IMMAGINI E LE INTERVISTE ANDATE IN ONDA NEL TG DI OTTOCHANNEL