Brucia ancora il Cilento: fiamme sulla Civitella L'incendio è divampato nella giornata di ieri

Brucia ancora la vegetazione del Cilento. Paura a Moio della Civitella dove ieri è divampato un incendio che ha colpito il versante est della Civitella, a ridosso della zona archeologica. Sul posto sono intervenuti alcuni volontari, i vigili del fuoco, la forestale e la Protezione Civile della Misericordia di Vallo della Lucania.

A denunciare quanto accaduto è stata l’amministrazione comunale che ha pubblicato, sui social, le foto delle fiamme.

"Questa volta ci è andata bene! Con questo post il Sindaco e l'amministrazione comunale intende ricordare a tutti i cittadini che il mantenimento dei propri terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, è condizione necessaria al fine di garantirne la sicurezza antincendio. È opportuno, inoltre, tenere sempre conto, nella fase di pulizia dei terreni, delle condizioni atmosferiche, come la presenza di vento, onde evitare il ripetersi di eventi potenzialmente pericolosi come l'incendio che ha interessato la "nostra" Civitella", l'appello della fascia tricolore.