Incidente a Cava, ferito un volontario della Croce Rossa: "Vicini alla famiglia" Il sinistro è avvenuto in via Ugo Foscolo, ferita anche un'altra persona

Versa ancora in condizioni critiche il volontario della croce rossa di Cava de' Tirreni rimasto vittima, nella giornata di ieri, di un incidente stradale in via Ugo Foscolo.

"In queste ore, siamo stati raggiunti dalle telefonate di molte persone che ci chiedevano informazioni sull'incidente avvenuto ieri che ha visto purtroppo coinvolto un nostro Volontario e la sua famiglia - scrivono della Croce Rossa di Cava de' Tirreni - Avremmo preferito non fare questo comunicato, tuttavia, onde evitare che nel caos, arrivino false notizie od alterate, ci troviamo costretti a comunicare che in data 12 marzo, un nostro Volontario, è purtroppo stato investito insieme alla sua famiglia, nel centro urbano, da una persona alla guida di un auto. Il volontario, che era a piedi, purtroppo, dopo l'impatto e il trasporto in ospedale, versa in condizioni abbastanza critiche.

Restiamo in attesa di evoluzioni sul suo stato di salute, e chiediamo sia a chi lo conosce, sia a chi cerca semplicemente di dare una notizia, di mostrare Rispetto, restando in silenzio e limitandosi a restare vicini nel cuore e nella speranza, a lui e alla sua famiglia".

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di un Suv, accecata dal sole, ha perso il controllo dell'auto e, invece, di frenare ha accelerato, tamponando un'altra auto che si trovava ferma sul ciglio della strada. Al volante c’era un uomo, con il finestrino abbassato, impegnato a parlare con quattro conoscenti: una ragazza con il suo fidanzato, il papà della giovane e un carrozziere della zona.

A causa dell'impatto, l'auto ha travolto le quattro persone. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 e ben due ambulanze. I feriti, un ragazzo di 21 anni e un uomo di 54 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo, ma dopo poche ore sono stati trasferiti al San Leonardo. Le loro condizioni sono gravi.