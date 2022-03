Processo coop, nuova udienza in tribunale per Savastano e Zoccola Oggi l'ammissione delle prove, il prossimo 4 aprile si decide se utilizzare le intercettazioni

Nuova udienza alla cittadella giudiziaria per Nino Savastano e Fiorenzo Zoccola, nell'ambito del procedimento sul presunto scambio tra voti e appalti al Comune di Salerno. Terzo appuntamento in tribunale per i due imputati, entrambi presenti oggi in aula insieme ai rispettivi avvocati.

L'udienza è stata l'occasione per discutere dell'ammissione delle prove: l'attenzione però è già fissata al prossimo 4 aprile. In quella data, infatti, si deciderà sull'eventuale utilizzo delle intercettazioni. Le conversazioni, captate dagli investigatori, sono finite agli atti del procedimento che ora entrerà nel vivo.