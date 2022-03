Centinaia di cartucce e una pistola clandestina: arrestato 28enne a Salerno Il giovane è stato notato sul Lungomare Trieste, dalla pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile

Una pistola clandestina e centinaia di cartucce, arrestato 28enne a Salerno. In azione la pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile che, nel corso dei controlli del fine settimana nella Movida, hanno fermato l'uomo sul lungomare Trieste di Salerno "in atteggiamento sospetto".

Il 28enne, G.A. le sue iniziali, incensurato, è stato trovato in possesso di alcune cartucce per pistola e di un porta tessera con una placca dell’Arma dei Carabinieri falsa. Nella sua auto, poi, sono stati trovati altri oggetti di dubbia provenienza, tra cui un “candelotto” da fuochi d’artificio, altre cartucce per armi, una mazza da baseball ed una giacca della Croce Rossa Italiana.

I poliziotti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell'uomo dove è stata scoperta una pistola semiautomatica di fabbricazione israeliana calibro 9, con matricola abrasa, oltre a centinaia di cartucce.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di segni distintivi. SI trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.