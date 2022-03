Salerno, incidente in tangenziale: traffico in tilt Coinvolte diverse vetture, lunghe code di auto e disagi

Incidente stradale questa mattina a Salerno, in zona Brignano, all’altezza dell’uscita del cimitero, poco prima dell’imbocco per le autostrade. Diverse le auto coinvolte per cause ancora non chiare.

Il sinistro ha causato gravi conseguenze al traffico veicolare in tangenziale, in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza la carreggiata. Lunghe code di auto e disagi per i tanti automobilisti in strada.

(Foto di repertorio)