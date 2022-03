Salerno, paura al rione Calenda: fiamme in un appartamento, palazzo evacuato L'incendio è avvenuto intorno alle 17 in un'abitazione di via Ruggiero de Fugaldo

Si sono vissuti istanti di forte tensione questo pomeriggio in via Ruggiero de Fugaldo, nel rione Calenda a Salerno. Intorno alle 17, per cause ancora in corso di accertamento, si è innescato un incendio in un appartamento del quarto piano. Le fiamme si sono propagate nel giro di pochi minuti, distruggendo parte dell'abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento città ed un'autoscala. A scopo precauzionale, durante le operazioni di spegnimento (durate circa un'ora) ed i successivi rilievi volti a verificare la staticità dell'edificio, è stato evacuato l'intero palazzo. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze - una delle quali ha preso in carico una donna, fortemente spaventata e visitata sul posto - e due pattuglie dei carabinieri.