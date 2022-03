Controlli nella movida dei carabinieri: arresti e denunce nel week end I militari hanno restituito la refurtiva ai legittimi proprietari

La notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 i carabinieri della Compagnia di Salerno hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del centro cittadino per prevenire e reprimere risse, schiamazzi e disturbi alla quiete, abbandono di rifiuti, consumo di stupefacenti, abuso di alcool. Denunciato un 22enne senegalese ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di uno studente in piazza San Francesco. La refurtiva - un telefono cellulare e una collana in oro – è stata riconsegnata al giovane. Arrestato e posto ai domiciliari un 24enne salernitano per il furto di un computer avvenuto il mese scorso ai danni di uno studio tecnico di via Posidonia. Refurtiva recuperata e restituita al legittimo proprietario. Beccato e arrestato un 33enne marocchino, ritenuto responsabile del furto di un ciclomotore in una via del centro. L’immediato intervento dei militari ha permesso di anche di restituire il mezzo intatto al proprietario. L’arrestato è stato condotto in carcere a Fuorni. Un 45enne di Bellizzi è stato invece denunciato, avrebbe utilizzato, per effettuare degli acquisti, una carta di credito rubata nel napoletano.