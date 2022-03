Spari contro la caserma dei carabinieri di Maiori, arrestato L'uomo si è autodenunciato alle forze dell'ordine: esclusa la pista eversivo/terroristica

Ha esploso diversi colpi di fucile contro la caserma dei carabinieri di Maiori, danneggiando il citofono. Un gesto per il quale è stato tratto in arresto un uomo originario di Tramonti, già noto alle forze dell'ordine. Il fatto, avvenuto verso mezzanotte, è stato poi denunciato dallo stesso autore, che si è costituito facendosi trovare dai militari dell’Arma sul lungomare di Maiori. Per lui, vista la gravità del fatto, è scattato immediatamente l’arresto. Ora dovrà rispondere di porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi e danneggiamento aggravato. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi del caso, come concordato con la Procura di Salerno che sta coordinando le indagini. Al momento è esclusa la pista eversivo/terroristica. Sono in corso ulteriori accertamenti in corso.