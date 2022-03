Salerno, si intensificano i controlli dei carabinieri sul territorio Più presenze in vista delle vacanze pasquali

Dopo gli ultimi episodi di violenza verificatisi sul Lungomare di Salerno si intensificano i controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio. Con l'avvicinarsi delle festività pasquali e l'allentamento progressivo delle restrizioni da Covid 19, i carabinieri intensificheranno le presenze in città, come spiega Paolo Cristinziano, il comandante della compagnia di Salerno.

“Abbiamo già effettuato dei controlli più incisivi proprio per cercare di evitare episodi che purtroppo si ripetono sul territorio, mirati in alcune zone segnalateci da alcuni cittadini. Il comando provinciale in vista di Pasqua però predisporrà un piano che riguarderà tutta la provincia di Salerno, noi saremo impegnati con motociclisti, personale in abiti civili per assicurare che le famiglie possano trascorrere le feste in maniera tranquilla” conclude il comandante Cristinziano.