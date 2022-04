Incidente tra Salerno e Baronissi: tre veicoli coinvolti, un ferito Il tamponamento tra due mezzi pesanti ed un veicolo leggero, all'interno della galleria Cologne

Incidente stradale lungo l'A2, Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Salerno e Baronissi. Questa mattina è avvenuto un tamponamento tra due mezzi pesanti ed un veicolo leggero, all'interno della galleria Cologne.

In azione i tecnici della squadra Anas che, giunti sul posto, sono riusciuti in breve tempo ad intervenire con il soccorso meccanico sbloccando il traffico e liberando una corsia, in una tratto autostradale particolarmente trafficata, con un flusso di oltre 2000 veicoli l'ora. Si registrano rallentamenti in direzione sud.

Sul posto anche il personale del 118 per soccorrere una persona rimasta ferita.