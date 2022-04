Salerno, anziano investito da un'auto mentre attraversa la strada L'uomo è stato trasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona

Paura nel pomeriggio di ieri in centro a Salerno. Per cause ancora non chiare un anziano è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, sul lungomare Trieste, nei pressi delle Poste Centrali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno dato le prime cure all'uomo conducendolo in seguito all'ospedale Ruggi D'Aragona. Le sue condizioni sono apparse gravi. Disagi al traffico regolato dagli agenti della Polizia Municipale. Sul caso indagano le forze dell'ordine.