In Litoranea con dieci dosi di cocaina: arrestato 19enne di Salerno In azione i "falchi" della Squadra mobile

La polizia ha arrestato un giovane di Salerno, con l'accusa di spaccio. Durante i controlli nella zona Sud della città, lungo la Litoranea, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 19enne.

In azione i "falchi" della polizia, che hanno notato i movimenti sospetti dell'indagato, a bordo di un'autovettura. Dopo la perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi.

La sostanza stupefacente era già confezionata e pronta per la vendita: il giovane è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari.