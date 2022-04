Salerno, furto in un caseificio a Torrione: ladro ripreso dalle telecamere Ennesimo colpo in città nella notte tra venerdì e sabato

Ennesimo furto a Salerno. Nel mirino dei ladri, ancora una vola, il caseificio Latte & Sale di via Posidonia a Torrione, di fronte alla caserma Angelucci. Il colpo è avvenuto poco dopo l'una nella notte tra venerdì e sabato 9 aprile. Il malvivente, questa volta, è penetrato da una finestra laterale dell'attività commerciale, si è avvicinato al registratore di cassa ed ha rubato il cassetto con 100 euro all’interno. Poi è riuscito dalla stessa finestra, pochi secondi dopo.

Il tutto è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza, che hanno immortalato anche il volto del malvivente.

A pubblicare quanto accaduto la titolare dell'esercizio commerciale.

Si tratto solo dell'ulitmo, ennesimo, episodio di furto ai danni di attività commerciali a Salerno. Un fenomeno che non accenna a rallentare. Il caserificio era già stato "vittima" di un colpo, lo scorso giugno, dalla banda degli "sfonda vetrine". All'epoca furono rubati solo poche decine di euro ed il registratore di cassa, all’interno non c’era molto denaro. Il vero danno per l’attività commerciale fu relativo al ripristino della vetrina d'ingresso, completamente distrutta.