Salerno, celebrato il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato Consegnate le onorificenze agli agenti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio

Anche Salerno celebra il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il salone degli Stemmi del palazzo arcivescovile ha ospitato questa mattina la cerimonia che ha visto la presenza - tra gli altri - del prefetto Francesco Russo, delle Autorità civili, militari e religiose. L’evento è stato preceduto, alle ore 8.30, da un momento di raccoglimento davanti alla lapide dei caduti della Polizia di Stato, nell’atrio del Palazzo di Governo, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Questore della Provincia di Salerno, dott. Maurizio Ficarra in ricordo delle tante donne ed uomini in uniforme che hanno sacrificato la propria vita a servizio delle Istituzioni e dei cittadini.

La celebrazione è stata anche l’occasione per consegnare le onorificenze agli appartenenti alla polizia della provincia di Salerno che si sono distinti nelle attività di servizio. Per dare risalto alla ricorrenza, al Palazzo Arcivescovile è stato previsto uno schieramento di autovetture, di moto ed altri mezzi delle Specialità della Polizia di Stato. Durante la cerimonia, come di consueto, sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Dopo i messaggi e la proiezione di due filmati istituzionali realizzati per l’occasione, il Questore Ficarra ha tenuto il discorso di rito, che ha fatto da preludio alla consegna delle onorificenze. La rassegna si è conclusa con la preghiera del Poliziotto e l’esecuzione del Canto degli Italiani.

Questo il messaggio condiviso dalla polizia:

“Come già detto, la nostra amata Amministrazione celebra il suo 170° anniversario dalla fondazione. Era il lontano 1852 quando iniziava quel lungo percorso di impegno e servizio che attraverso numerosi passaggi di testimone è giunto fino ai nostri giorni con la Polizia di Stato.

Una storia che si è intrecciata con quella del nostro Paese e che ha riguardato tante generazioni di poliziotti che nel tempo, con le loro storie, hanno animato la nostra Istituzione. Storie di vita quotidiana, che, come tante piccole tessere, hanno composto il mosaico di una vicenda più grande. È questa lunga storia che oggi, anche nella città di Salerno, abbiamo voluto ricordare e festeggiare. Lo abbiamo fatto, però, con i cuori spezzati dagli echi di guerra che in questi giorni provengono da Est, ma pronti e disponibili ad accogliere con umanità chi fugge da terrore e violenza. Lo abbiamo fatto con sobrietà e in sicurezza, rinnovando il nostro tradizionale “abbraccio” con i cittadini. Sebbene la pandemia sembra allentare la sua morsa, infatti, il contenimento del virus rimane la nostra attuale priorità.

È per questo che dobbiamo essere sempre pronti nel salvaguardare la salute della nostra comunità, così come è stato fatto nel corso degli ultimi due anni. Lo faremo stando vicino ai cittadini, facendo rispettare le regole con la consueta professionalità che ci contraddistingue e che unisce il rigore all’empatia e alla disponibilità. Per questo impegno, la nostra bandiera è stata insignita della medaglia d’oro al valor civile per l’opera profusa dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato contro il Covid-19. La guerra e la pandemia sono emergenze che non ci consentono, però, di distogliere la nostra attenzione verso quelle minacce e quei rischi che tradizionalmente siamo chiamati ad affrontare. Rimangono al centro della nostra azione la minaccia del terrorismo interno ed internazionale, la gestione delle legittime iniziative di piazza, dietro le quali si possono nascondere strumentalizzazioni e propositi criminali, la lotta alla criminalità diffusa e alle mafie, il contrasto al cyber crime, l’impegno per garantire la trasparenza e la correttezza dello sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la tutela dei soggetti più deboli e fragili.

Tutto questo lo faremo con una certezza. La dedizione e l’impegno incondizionato sapranno guidarci verso un Paese finalmente libero di tornare a vivere la propria normalità, all’interno di una cornice di sicurezza, sviluppo e democrazia.

Buon 170° Anniversario!”.



Di seguito l’elenco delle onorificenze consegnate:

Medaglia di bronzo al valor civile conferita al sovrintendente capo coordinatore Pipino Vincenzo. Motivazione: ”Con esemplare altruismo, libero dal servizio, a bordo di un treno colpito da una frana, allertava i soccorsi e conduceva i passeggeri fino alla stazione ferroviaria. straordinario esempio di umana solidarieta’ e di elevate virtu’ civiche”.

Promozione per merito straordinario conferita al sovrintendente D’Elia Francesco. Motivazione: “Evidenziando eccezionali capacita’ professionali ed operative espletava, libero dal servizio, un intervento di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo diversi condomini, tra cui anziani e bambini, a seguito di un incendio causato dallo scoppio di alcune bombole di gas. nella circostanza, incurante del pericolo, si prodigava per lo spegnimento delle fiamme, mettendo in sicurezza gli abitanti. chiaro esempio di coraggio ed alto senso del dovere”.

Encomio solenne al sostituto comm. c. Malatesta Antonio e sovrintendente capo Guida Carmine. Motivazione: “Evidenziando capacità professionali e non comune intuito investigativo, coordinavano un’attivita’ di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un giovane resosi responsabile di plurimi tentati omicidi ai danni di ignari astanti dinanzi ad esercizi pubblici, nonche’ di spari in luogo pubblico, porto abusivo di arma e danneggiamento”. nocera inferiore, 23 maggio 2018”.

Encomio solenne all’ispettore sup. sups Manzo Roberta e assistente capo c. Angellotti Michele. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attivita’ di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre persone e la denuncia di altre 33 per il reato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico; nonche’ l’arresto di un soggetto per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Encomio solenne al vice ispettore Massetti Giuliano Antonio Claudio e assistente capo c. Amabile Antonio. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che portava all’arresto di dodici persone, responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Encomio solenne al vice sovrintendente Antico Renato, assistente capo c. Capone Vincenzo, assistente capo c. Torre Aldo assistente capo c. Genovese Riziero. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacita’ professionali e non comune determinazione, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria denominata “cricket sud” conclusasi con la disarticolazione di un sodalizio criminale camorristico, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio salernitano”.

Encomio solenne al vice sovr. Antico Gianpaolo e assistente capo c. Chiavazzo Francesco. Motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali, coraggio e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di soccorso pubblico che permetteva di trarre in salvo un’anziana donna in pericolo di vita, a seguito del tentativo di suicidio mediante inalazione di gas”.

Encomio solenne all’assistente capo Capo Domenico. Motivazione: “Evidenziando elevate capacita’ professionali e non comune determinazione operativa, effettuava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo una donna che, con intenti suicidi, si era attestata sul cornicione di un centro commerciale”.

Encomio solenne al vice ispettore Scafuri Guerino. Motivazione: “Evidenziando spiccate capacita’ professionali e straordinario intuito investigativo, partecipava ad un’operazione di polizia giudiziaria denominata “big boat”, che si concludeva con l’esecuzione di 28 provvedimenti cautelari per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, appropriazione indebita e ricettazione, nonche’ con il sequestro preventivo di numerosissimi beni mobili”.

Per la stessa operazione, è stato conferito l’encomio solenne al vice ispettore D’Amico Vincenzo, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria presso la procura della repubblica di Nocera Inferiore, prematuramente scomparso nel marzo 2021. Il premio è stato ritirato dalla moglie, d.ssa Raffaela Leonelli.