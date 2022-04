Incidente stradale a Salerno, scontro frontale tra due auto: 3 feriti Grave un uomo, a pochi metri di distanza un altro schianto

Rocambolesco incidente stradale nel quartiere di Torrione, a Salerno. In via Pietro del Pezzo, nei pressi di una nota pizzeria della zona. Per cause ancora da accertare si sono scontrate due auto che marciavano in senso opposto. Una delle vetture, una Citroen C3 con alla guida un uomo residente nel popoloso rione, stava percorrendo la strada in salita quando il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta e prendendo in pieno l'Opel Corsa che proveniva dal senso contrario con a bordo due ragazzi. Nel violento impatto distrutte entrambe le automobili. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della Citroen C3 che ha riportato ferite al volto e diversi traumi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno portato i feriti all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. I due giovani avrebbero riportato solo ferite lievi. A prestare i primi soccorsi alcuni clienti della pizzeria nelle vicinanze. Sul caso indagano i carabinieri. Dovranno ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed individuare eventuali resposabilità. Proprio a pochi metri di distanza si è verificato un altro incidente, coinvolti un motorino e un'auto.