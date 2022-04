Maiori, scivola lungo un sentiero e fa un volo di 4 metri: paura per un 19enne Ancora un intervento del CNSAS in questo lunedì di Pasquetta

Secondo intervento per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania in questo lunedì di Pasquetta: paura in Costiera Amalfitana dove gli addetti del CNSAS sono stati allertati dal 118 per un giovane precipitato nei pressi di un sentiero in Via Riola, a Maiori.

Il ragazzo, di 19 anni, originario di Salerno, stava trascorrendo la Pasquetta con un gruppo di amici e, nei pressi di alcuni ruderi presenti in zona, è scivolato precipitando per circa quattro metri.

A chiamare i soccorsi gli amici del ragazzo. Il 118 ha quindi diramato l’allarme al CNSAS della Campania che ha inviato subito dei tecnici sul posto. Il giovane è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dai tecnici del CNSAS, è stato medicalizzato ed imbarellato per essere trasportato fino al punto in cui attendeva l’ambulanza, all’inizio di Via Riola.