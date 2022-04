Sventato furto in una ditta nella zona industriale di Salerno: due arresti A lanciare l'allarme alcuni cittadini: in azione i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile

Furto sventato, ieri pomeriggio, in una ditta edile della zona industriale di Salerno. In azione i carabinieri del Nor che hanno arrestato i due presunti ladri in flagranza di reato. Nei guai V.M., 34enne e M.R. 37enne, entrambi salernitani e già noti alle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che hanno allertato i carabinieri dopo aver notato di due mentre armeggiavano con fare sospetto nel deposito di una ditta di costruzioni. Sul posto sono giunti i militari della sezione Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Fratte al personale del Nor. Uno dei due uomini è stato bloccato mentre cercava di sottrarre dei materiali edili ferrosi con l’intento di caricarli, probabilmente, su una macchina parcheggiata poco distante. Alla vista dei carabinieri, il complice, che era ancora nel deposito, ha tentato la fuga a piedi, scavalcando alcune recinzioni: è stato immediatamente inseguito e individuato all’interno dei servizi igienici di una sala ricreativa lì vicino, dove si era nascosto. Entrambi sono finiti ai domiciliari.