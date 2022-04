La morte di Matteo Spirito: fatale un'embolia prima dell'operazione Oggi i funerali del 59enne, volto storico di Salerno e simbolo del commercio in città

Sono in programma alle 13 nella chiesa di San Benedetto al centro storico i funerali di Matteo Spirito, il commerciante 59enne che ha accolto generazioni di salernitani nel suo negozio di giocattoli. Dopo l'autopsia, la salma è stata finalmente restituita ai familiari.

Intanto prosegue l'inchiesta della procura di Avellino che sta indagando sulla morte dell'imprenditore, avvenuta nella notte di Pasqua all'ospedale Moscati. Dall'esame necroscopico è emerso che a stroncare il 59enne sarebbe stata un'embolia: si attendono i risultati completi per capire cosa sia successo dopo l'incidente in moto che aveva provocato una serie di fratture a Spirito, ricoverato prima al Ruggi e poi al nosocomio avellinese.

Sono 7 le persone iscritte nel registro degli indagati (6 medici e l'uomo coinvolto nel sinistro stradale sul Lungomare di Salerno). In questi giorni si sono susseguiti i messaggi di dolore e di cordoglio per la scomparsa di Matteo Spirito, considerato uno dei volti storici del commercio in città.