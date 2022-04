Salerno, paura a Piazza della Concordia: Fiat 500 d'epoca in fiamme Il conducente è riuscito ad uscire dall'auto in tempo, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina intorno alle 9.30 a piazza della Concordia a Salerno. Una Fiat 500 d'epoca bianca ha preso fuoco improvvisamente. L'auto era guidata da un uomo di Sarno che si stava recando, seguito da un'altra vettura condotta da una donna, ad un raduno di macchine d'epoca. La 500, per cause ancora non chiare, ha iniziato a fare fumo, poi si sono sviluppate in pochi secondi anche le fiamme. L'uomo è sceso mettendosi in salvo mentre il rogo si sviluppava nella zona posteriore. Immediatamente sono accorsi in aiuto del malcapitato dei dipendenti dei locali attigui, che con delle bacinelle piene l'acqua prima e con un piccolo estintore dopo, hanno provato a spegnere il rogo, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. L'incendio è stato placato quasi del tutto, poi i caschi rossi hanno messo in sicurezza l'auto. Fortunatamente solo una grande paura e nessuna conseguenza per il proprietario della vettura.