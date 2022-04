Salerno, ponte del 25 aprile: aumentano i controlli in città Il comandante Corvino: "Favorire il turismo in sicurezza"

I turisti scelgono il salernitano anche per il ponte del 25 aprile, tanti i visitatori in città. In molti hanno fatto una sosta nel capoluogo imbarcandosi anche per le località della Costiera Amalfitana. Predisposto un incremento delle forze dell'ordine sul territorio per mantenere ordine e sicurezza in città, come spiega il comandante della compagnia dei carabinieri di Salerno Antonio Corvino: “Abbiamo predisposto un incremento come già è avvenuto nel fine settimana della vacanze pasquali, ci sarà ovviamente anche per il primo maggio, come ci sarà sempre nei fine settimana, la così detta movida.

Siamo presenti nel centro storico, sul Lungomare, abbiamo intensificato i servizi esterni con pattuglie anche a piedi nel centro storico, questo per favorire il turismo in sicurezza” conclude il comandante Corvino.