Tentato omicidio a Roma: arrestato 39enne salernitano L'uomo aveva tentato di far perdere le proprie tracce trasferendosi in Spagna

Arrestato un 39enne per un tentato omicidio a San Basilio, quartiere periferico di Roma, risalente all'agosto del 2020. L'imprenditore si era trasferito in Spagna, presumibilmente per far perdere le sue tracce. I carabinieri approfittando di un suo rientro a Roma, lo hanno beccato.

Il 5 agosto del 2020 l'arrestato e la vittima, entrambi imprenditori nella ristorazione, si erano dati appuntamento in via Muccia a San Basilio per risolvere un prestito fatto al 39enne.

Secondo le indagini l'aggressore avrebbe sparato due colpi di pistola alla vittima, colpendola all'addome e alla testa, non riuscendo a ucciderla per un malfunzionamento dell'arma. Dopo l'aggressione l'uomo ha perso l'utilizzo delle gambe. Il 39enne si sarebbe procurato a Salerno, città di origine della famiglia, l'arma, cercando anche complici per organizzare l'agguato.