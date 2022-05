Salerno, 40enne accoltellato in via Limongelli: si segue la pista passionale Indagini in corso da parte della Squadra Mobile. L'uomo è stato operato al "Ruggi"

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per ricostruire il movente del ferimento avvenuto ieri sera in via Limongelli, nei pressi del Parco del Mercatello. Intorno alle 19 un uomo di 40 anni è stato colpito con due fendenti, uno nella parte posteriore del torace e un altro nella zona lombare. Fortunatamente le coltellate ricevute non hanno intaccato gli organi interni. L'uomo, dopo un iniziale passaggio nel reparto di Rianimazione, è stato trasferito in Medicina d'Urgenza dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'uomo, che è rimasto sempre vigile, non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno che, anche attraverso il suo racconto, proveranno a ricostruire l'accaduto. Gli investigatori non escludono che l'aggressione possa essere legata a motivi passionali. Ma, per il momento, s'indaga a trecentosessanta gradi. Ulteriori informazioni potrebbero essere raccolti dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver catturato elementi utili ai fini investigativi.