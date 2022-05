Amianto gettato nei cassonetti: sequestrato il materiale E' stato ritrovato dalla polizia municipale neri pressi di un palazzo dove sono in corso lavori

Dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa di Salerno, agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in via Zara dove, all'interno di un cassone di raccolta di materiale edile, è stato rinvenuto materiale, poi rivelatosi dopo le analisi eternit. Il cassone era asservito a lavori di efficientamento energetico con isolamento termico in corso in un fabbricato di via Zara. Il cassone è stato sequestrato e sono scattati gli adempimenti giudiziari del caso.