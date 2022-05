Salerno, perseguita una donna a telefono: denunciato La malcapitata ha teso una trappola allo sconosciuto chiamando le forze dell'ordine

Personale del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno è intervenuto in ausilio di una donna, impiegata in un pubblico esercizio della città, che da diversi giorni riceveva numerose telefonate da uno sconosciuto. La donna era riuscita a fare in modo che l'uomo si presentasse dinanzi alla attività commerciale. Una volta sul posto, ha cercato nuovamente di adescarla ma è stato subito fermato dagli agenti intervenuti e portato presso gli uffici di Piazza Vittorio Veneto, dove è stato identificato e denunciato.