Salerno: 16enne ucraino fugge per tornare in patria e unirsi ai combattenti Era arrivato nel capoluogo con la madre che ha denunciato la scomparsa, ritrovato al confine rumeno

Era scappato per unirsi ai combattenti del conflitto in Ucraina e dare il suo personale contributo in campo contro l'esercito russo. I carabinieri di Salerno, insieme ai colleghi della polizia rumena, hanno rintracciato, dopo serrate ricerche avviate in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla madre, un 16enne ucraino. Era giunto in Italia, A Salerno, con la madre, in fuga dalla guerra.

Il minore è stato trovato al confine rumeno, a bordo di un autobus di linea diretto proprio in Ucraina . Fermato dalla polizia rumena, il 16enne è stato affidato presso la struttura di protezione dell’infanzia “Universul Copiilor” e successivamente riconsegnato alla madre, con la quale ha fatto ritorno in Italia.