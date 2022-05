"Volley in sana legalità", successo per l'iniziativa di Finanza e Fipav L'educazione alla legalità e il gioco come valori da coltivare e tramandare

Mandata in archivio la settima edizione del progetto “Volley in sana legalità”, promosso dal Comitato territoriale di Salerno della Federazione Italiana Pallavolo - e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in un clima di particolare entusiasmo dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid-19.

Scopo dell’iniziativa è quello di educare i giovani atleti ai valori del rispetto delle regole e della legalità, nel gioco come nella vita di tutti i giorni, questo anche e soprattutto grazie al contatto diretto ed alla collaborazione con le forze dell’ordine.

All’evento, che si è svolto presso il locale Gruppo delle Fiamme Gialle, in via Allende, hanno partecipato oltre 100 piccoli pallavolisti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, appartenenti a diverse società sportive della provincia, nonché alcuni alunni dell’Istituto scolastico comprensivo “Medaglie d’Oro” di Salerno, accompagnati da dirigenti e genitori che al loro arrivo sono stati accolti dai finanzieri in servizio.

"La manifestazione ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera, durante la quale i partecipanti, di cui molti portandosi la mano sul cuore, hanno cantato l’inno nazionale, dopodiché i piccoli sportivi si sono sfidati sui campi di minivolley, appositamente allestiti, in un’atmosfera di festa, di sana competizione e di grande partecipazione - hanno ricordato le fiamme gialle -. Al termine delle gare atleti ed accompagnatori hanno ammirato i mezzi di servizio in dotazione alla Guardia di finanza, che per l’occasione sono stati schierati nel piazzale interno dello stabile, e scattato foto ricordo anche con i finanzieri, che con piacere si sono resi disponibili a soddisfare tutte le loro curiosità".

Successivamente, la Vedetta V5019, unità navale messa a disposizione dalla Sezione operativa navale del capoluogo, ha salutato i partecipanti con il suono della sirena ed ha sfilato nello specchio acqueo antistante la caserma. Al termine, tutti hanno apprezzato l’esibizione pratica delle unità cinofile, durante la quale è stato illustrato il lavoro che quotidianamente cane e conduttore svolgono nei diversi scenari operativi in special modo per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.