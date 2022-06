Incidente sull'A2 del Mediterraneo: grave un motociclista Lo schianto allo svincolo di Contursi Terme

Incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Contursi Terme nella serata di ieri. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, una moto e un'auto. Gravemente ferito il centauro, trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.