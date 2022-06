Tragico incidente nella notte a Bellizzi: si schianta contro un muro e muore La vittima è un 24enne di Montecorvino che ha abbattuto un palo della luce e tranciato tubi del gas

Si torna a morire sulle strade salernitane: a mezzanotte incidente in via delle Industrie a Bellizzi. Un'auto con a bordo un giovane di 24 anni originario di Montecorvino Rovella ha prima abbattuto un palo della pubblica illuminazione per poi andare a schiantarsi contro il muretto di recinzione di un'abitazione nei pressi della strada. La carambola è terminata contro l'impianto di adduzione di gas gpl.

Sul posto, oltre le ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno. I sanitari hanno provato a salvare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il conducente è praticamente morto sul colpo: i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia.

I caschi rossi invece hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, intercettando la perdita di gas, chiudendo il bombolone e sezionando l'impianto di pubblica illuminazione divelto.

Pochi dubbi purtroppo sulla dinamica: il 24enne avrebbe perso da solo il controllo della vettura: la salma è stata restituita ai familiari.

Il sindaco di Montecorvino Rovella ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: "Questa notte un giovane della nostra comunità ha perso la vita a seguito di un terribile incidente avvenuto a Bellizzi. Una tragedia che ci lascia attoniti, ancor di più perché ad essere spezzata è stata la vita di un ragazzo di 24 anni. Alla famiglia il cordoglio mio e di tutta la comunità".