Tromba d'aria, albero sradicato a Sapri Non pochi sono stati anche i disagi causati alla circolazione

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio di oggi a Sapri, provocando lo sradicamento di un albero e non pochi disagi alla circolazione.

La pioggia e il vento forte hanno, infatti, fatto cadere un albero nei pressi della stazione di servizio IP, che ha reso impossibile la circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operai del comune per rimuovere l'aberto e mettere in sicurezza l'intera zona. Non si segnalano, fortunatamente danni a cose e persone.