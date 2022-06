Giffoni Valle Piana, cade e batte la testa durante la processione: muore 69enne La donna, operata d'urgenza all'ospedale di Salerno, non ce l'ha fatta, oggi i funerali

Oggi i funerali di una 69enne di Giffoni Valle Piana, la donna è deceduta dopo essere caduta durante la processione in onore di Sant’Antonio da Padova, proprio mentre la statua rientrava in chiesa. La donna ha battuto la testa a terra. Soccorsa dalle amiche presenti e dai fedeli, è stata condotta all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. I medici le hanno diagnostico un trauma cranico e un’emorragia. Operata d'urgenza purtroppo non ce l'ha fatta.