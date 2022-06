Evade i domiciliari, i carabinieri lo beccano al bar Nei guai un 50enne di Pagani

E' stato beccato dai carabinieri al bar a prendere un caffè, nei guai un 50enne di Pagani, per aver evaso gli arresti domiciliari. L'uomo, già noto per precedenti, avrebbe violato la misura cautelare imposta dal tribunale per altri reati.

Aveva il braccialetto elettronico e non poteva uscire di casa.