Si masturba in auto guardando i bagnanti in spiaggia: denunciato uomo a Sapri I fatti si sono verificati ieri presso località Pali

Si masturba in auto guardando i bagnanti in spiaggia a Sapri: è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per atti osceni in luogo pubblico.

I fatti si sono verificati ieri presso località Pali. I controlli sono scattati a seguito delle diverse segnalazioni giunte ai militari. Diverse le denunce anche via social con numerosi e genitori preoccupati.

I militari sono quindi intervenuti ed hanno colto in flagranza di reato l’uomo, identificandolo e denunciandolo ai sensi dell’art. 527 comma 2 del codice penale.